Ankündigung am Montag erwartet Sahra Wagenknecht: Neue Partei soll politische Leerstelle füllen Von Patrick Kern | 19.10.2023, 22:30 Uhr Die Pläne von Sahra Wagenknecht bezüglich einer eigenen Parteigründung werden immer konkreter.

Am Montag will Sahra Wagenknecht einen Verein vorstellen, aus dem heraus später ihre eigene Partei entstehen könnte. Bei einer Lesung in Halle äußerte sich die Politikerin nun zu den Hintergründen und zu ihrem Standpunkt zur Linken.