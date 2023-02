Sahra Wagenknecht saß am Dienstagabend in der Talkshow von Markus Lanz. Archivfoto: imago images/teutopress up-down up-down Linken-Politikerin bei Markus Lanz Wagenknecht hält Reden von Putin und Biden für gefährlich – und sieht sich bestätigt Von dpa | 22.02.2023, 07:08 Uhr

Am Dienstagabend war Sahra Wagenknecht zu Gast in der Talksendung von Markus Lanz. Dort fand die Linken-Politikerin sowohl kritische Worte für Russlands Präsidenten Wladimir Putin als auch für US-Präsident Joe Biden. Dennoch fühlt sie sich in ihrem Kurs bestätigt.