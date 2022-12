Putin in Teheran Foto: Sergei Savostyanov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa up-down up-down Diplomatenkreise Russland bestellt wohl Hunderte Drohnen und Raketen vom Iran Von dpa | 07.12.2022, 02:51 Uhr

Von Russland eingesetzte iranische Drohnen haben große Schäden in der Ukraine angerichtet. Nun soll Moskau erneut Waffen in Teheran bestellt haben - im Gegenzug für Militärhilfe an anderer Stelle?