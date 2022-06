ARCHIV - Der sogenannte Tiergarten-Mord ereignete sich im August 2019. Foto: Paul Zinken/dpa FOTO: Paul Zinken Kriminalität Russischer Staatsterror? Prozess um geplanten Mord Von dpa | 15.06.2022, 05:21 Uhr

Ein Russe soll im Auftrag der tschetschenischen Regierung den Mord an einem in Deutschland lebenden Oppositionellen geplant haben. Jetzt kommt der Fall in München vor Gericht.