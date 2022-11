Kiew Foto: Andrew Kravchenko/AP/dpa up-down up-down Krieg in der Ukraine Russischer Raketenangriff auf Kiew - Wohnhäuser beschädigt Von dpa | 15.11.2022, 16:48 Uhr

Russland greift erneut die ukrainische Hauptstadt mit Raketen an. Auch in anderen Landesteilen wird Luftalarm ausgelöst. In Lwiw und Kowel gibt es Berichte über massive Stromausfälle.