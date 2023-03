Russische Armee Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa up-down up-down Ukraine-Krieg Russische Reservisten fordern in Video Hilfe von Putin Von dpa | 11.03.2023, 20:34 Uhr

Berichte, wonach schlecht ausgebildete Rekruten an der Front in der Ukraine vorgeschickt werden, gibt es viele. Nun richten sich russische Reservisten mit einem Appell direkt an Präsident Putin.