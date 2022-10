UN-Vollversammlung Foto: Mary Altaffer/AP/dpa up-down up-down Weltpolitik Russische Annexion ukrainischer Gebiete Thema bei den UN Von dpa | 10.10.2022, 05:00 Uhr

Erneut soll die Weltgemeinschaft über Russlands Handlungen in der Ukraine urteilen. Die Abstimmung über eine Resolution in New York wird auch als globaler Stimmungstest gesehen.