RSV-Welle belegt kaputtes Gesundheitssystem Kinderkliniken überlastet, Ärzte am Ende: Wo bleibt die Hilfe, Herr Lauterbach? Meinung – Tobias Schmidt | 02.12.2022, 14:33 Uhr

Die Not in den Kinderkliniken und Kinderarztpraxen deckt auf, was in der Gesundheitsversorgung insgesamt schief läuft. Dass ausgerechnet die Kleinsten das ausbaden müssen, ist schlimm. Karl Lauterbachs „Entlastungsgesetz“ wird daran nichts ändern.