„Zeitpunkt nicht da" Deutsche Regierungskreise: Nato-Mitgliedstaaten lehnen Aufnahme der Ukraine ab Von dpa | 10.07.2023, 11:49 Uhr

Die Ukraine erhofft sich eine Aufnahme in die Nato. Doch daraus wird vorerst nicht. Wolodymyr Selenskyj will nur unter bestimmten Bedingungen am Nato-Gipfel teilnehmen.