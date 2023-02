Frühjahrsvollversammlung Bischofskonferenz Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Kirche Reformer gegen Konservative: Bischöfe suchen gemeinsamen Weg Von dpa | 27.02.2023, 04:39 Uhr

Die katholische Kirche in Deutschland steckt mitten in einem Erneuerungsprozess - doch der Vatikan sieht die Reformen kritisch. In Dresden versuchen die Bischöfe nun, sich untereinander abzustimmen.