Extremismus Rechtsradikale Gesinnung: Prozess um Anschlag auf Synagoge Von dpa | 25.05.2023, 15:19 Uhr

In der Silvesternacht 2022 möchte ein junger Mann eine Synagoge in Oberfranken in Brand setzen. Nur mit Glück kommt es nicht dazu. Vor Gericht zeigt der Angeklagte Reue - und eine eindeutige Gesinnung.