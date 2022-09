Wladimir Putin Foto: Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa up-down up-down Angriffskrieg in der Ukraine Putin kündigt Angriffe auf Ostukraine an - und droht Kiew Von dpa | 16.09.2022, 19:10 Uhr

Bei einer Presskonferenz in Usbekistan droht Russlands Präsident Putin mit neuen „Offensivoperationen“ in der Ostukraine. Außerdem spricht der Kremlchef erstmals die jüngsten Erfolge der Ukraine an.