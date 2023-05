Eine US-Jury hat Donald Trump schuldig gesprochen. Archivfoto: dpa/AP/Charles Krupa up-down up-down Fünf Millionen Dollar Schadensersatz Prozess wegen sexuellen Missbrauchs: Trump will gegen Urteil vorgehen Von afp, dpa | 09.05.2023, 21:25 Uhr | Update vor 12 Min.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag in New York. Das will der Republikaner jedoch nicht auf sich sitzen lassen.