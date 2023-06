Lina E. vor Gericht: Die verurteilte Linksextremistin verdeckt ihr Gesicht mit einem schwarzem Aktenordner. Was über sie bekannt ist. Foto: AFP/JENS SCHLUETER up-down up-down Proteste nach Prozess in Dresden Haftstrafe für Linksextremistin, trotzdem kommt sie frei: Was über Lina E. bekannt ist Von Maximilian Matthies | 01.06.2023, 14:42 Uhr

Die linke Szene ist wegen des Urteils gegen die Extremistin Lina E. in Aufruhr. Was den Fall so brisant macht und welche Details aus dem Lebenslauf der Studentin vor Gericht bekannt werden.