Apotheken bleiben bundesweit am Mittwoch, 14. Juni, geschlossen. Damit das kein Dauerzustand wird, protestiert die Branche. Foto: dpa/Sven Hoppe up-down up-down „Darf nicht zum Alltag werden“ Protesttag für mehr Geld: Warum die Apotheken am Mittwoch geschlossen bleiben Von dpa | 14.06.2023, 08:16 Uhr

Deutschlandweit bleiben Apotheken am Mittwoch geschlossen. Die Branche protestiert für bessere Bedingungen und höhere Vergütungen. Was sie konkret fordern, wie ihre Lage ist und was Gesundheitsminister und Kassen dazu sagen.