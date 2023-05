Die Bundesrepublik Deutschland ist das Ziel vieler Flüchtlinge. Viele stellen einen Asylantrag. Im Interview gibt Polizeigewerkschafter Andreas Roßkopf Einblick in die Situation an den deutschen Grenzen. Foto: Imago Images/Revierfoto up-down up-down Interview mit Polizeigewerkschafter Lage an Grenze: „Über 90 Prozent der unerlaubt eingereisten Migranten sagen ,Asyl‘“ Von Dirk Fisser | 17.05.2023, 07:55 Uhr

Die Zahl der Asylanträge und die Zahl der illegalen Grenzübertritte steigt. Beides will die Politik in Deutschland möglichst senken. Doch was ist da eigentlich los an den deutschen Grenzen? Im Interview gibt ein Polizist Einblicke in den Grenz-Alltag in Zeiten steigender Flüchtlingszahlen. Ein Gespräch über Schleuser, Grenzkontrollen und Asylanträge.