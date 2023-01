AKW in Slajszewo Foto: Doris Heimann/dpa up-down up-down Energie Polen plant Atomkraftwerk an der Ostsee Von dpa | 12.01.2023, 11:26 Uhr

Polen will groß in die Atomenergie einsteigen. Das erste AKW des Landes soll nordwestlich von Danzig an der Ostsee entstehen. In Polen ist die Mehrheit der Bürger für Atomkraft, Kritik kommt aus Deutschland.