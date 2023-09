Die deutschen Kollegen sprechen absichtlich schneller, damit ich sie nicht verstehe. Meine Arbeitskollegen haben ihre eigene WhatsApp-Gruppe, und ich bin nicht dabei. Sie nennen Asiaten Schlitzaugen.

Jeder zweite will nicht in Deutschland bleiben

Diese Schilderungen stammen von philippinischen Pflegefachkräften, die in einer Umfrage zu ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz befragt wurden. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der Pflegerinnen und Pfleger berichten, sie hätten Rassismus erlebt. Fast jeder zweite gab an, Deutschland in den nächsten fünf Jahren wieder verlassen zu wollen.

Rassismuserfahrungen überwiegend durch Kollegen

Durchgeführt wurde die Umfrage von Grace Lugert-Jose. Die gebürtige Filipina ist interkulturelle Beraterin, lebt in Hamburg und hat im Februar diesen Jahres 224 philippinische Pflegekräfte gebeten, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Die Erhebung ist nicht repräsentativ. Trotzdem zeigen die Ergebnisse, dass ausländische Fachkräfte häufig negative Erfahrungen in ihrem Arbeitsalltag machen. Diskriminierung und Rassismus gingen dabei häufig von Kollegen aus. Neben Berichten von offenen rassistischen Äußerungen und Beleidigungen ist auch von körperlichen Übergriffen die Rede.

Anstatt nur meinen Namen zu rufen, schlug sie (die Kollegin, Anmerkung d. Redaktion) mir auf den Kopf, während ich die unteren Extremitäten des Patienten festhielt. Sie schreien mich jedes Mal an, wenn ich bei der Arbeit Fehler mache. Die stellvertretende Chefin tratscht gerne über Ausländer, während sie mit ihren deutschen Kollegen raucht. Sie beschimpft uns als „Vögel“, lacht dabei und rollt mit den Augen.

Die neu eingereisten Pflegefachkräfte würden oft in Teams mit einem schlechten Arbeitsklima kommen, in denen Mobbing bereits an der Tagesordnung stünde, so Wirtschaftspsychologin Lugert-Jose zu den Gründen der hohen Arbeitsunzufriedenheit. „Dann werden sie natürlich als die Neuen mit meist zurückhaltendem Auftreten und Unsicherheiten in der deutschen Sprache zum Opfer.“

Lugert-Jose ist die Gründerin der Facebook-Gruppe „Network of Pinoy Nurses in Germany“, eine der größten Austauschplattformen für philippinische Pflegefachkräfte in Deutschland. Über einen Aufruf machte sie auf die Umfrage aufmerksam. 70 Prozent der befragten Pflegekräfte arbeiten in Krankenhäusern, 22 Prozent sind in Pflegeheimen tätig und 12 Prozent in der ambulanten Pflege.