Weltweit liefern sich Abtreibungsgegner -und befürworter heftige Auseinandersetzungen. Auf dem Foto haben Befürworter des Rechts auf Abtreibung in den USA Puppen als Symbol für Kinder, die nicht gewollt waren, auf die Straße gelegt. In Deutschland wird an diesem Freitag über das Werbeverbot für Abtreibungen abgestimmt.