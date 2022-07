Papst Franziskus spricht vor Journalisten im Flugzeug. Der Papst bricht zu einer schwierigen Reise nach Kanada auf. Foto: Johannes Neudecker/dpa FOTO: Johannes Neudecker up-down up-down Katholische Kirche Papst will in Kanada um Vergebung bitten Von dpa | 24.07.2022, 13:35 Uhr

Der Fund der sterblichen Überreste indigener Kinder versetzte Kanada und die Welt in blankes Entsetzen. Die Gräber liegen in der Nähe ehemaliger Internate, einst geführt von der katholischen Kirche. Jetzt reist der Papst in das Land.