Papst Franziskus leitet einen Vespergottesdienst in der Kathedrale-Basilika Notre Dame de Quebec. Foto: John Locher/AP/dpa
Kirchenoberhaupt Papst fordert Bekämpfung von sexuellem Missbrauch Von dpa | 29.07.2022, 01:33 Uhr

Immer wieder gibt es scharfe Kritik an der katholischen Kirche wegen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch in den eigenen Reihen. Papst Franziskus verspricht in Kanada nun härteres Durchgreifen.