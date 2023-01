Papst-Reise Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa up-down up-down Kirche Papst beginnt Reise nach Kongo und Südsudan Von dpa | 31.01.2023, 07:09 Uhr

Trotz Krankheit macht sich Papst Franziskus auf den Weg nach Afrika, um für den Frieden zu werben. Es geht in zwei Länder, in denen Gewalt und Tod derzeit an der Tagesordnung stehen.