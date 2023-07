Odessa Foto: Nina Lyashonok/AP/dpa up-down up-down Russischer Angriffskrieg Odessa dritte Nacht in Folge unter Beschuss Von dpa | 20.07.2023, 09:53 Uhr

Die Hafenstadt Odessa ist ein wichtiger Umschlagplatz für Getreide in der Ukraine. Moskaus Streitkräfte greifen die Region am Schwarzen Meer nun wiederholt an.