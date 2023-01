Soll im Rahmen der nuklearen Teilhabe Atombomben abwerfen – und wird bald durch neue F-35 ersetzt: Ein Tornado der Bundeswehr. Aber reicht das im Fall eines Atomkriegs? Foto: Imago Images/Timm Ziegenthaler up-down up-down Severin Pleyer im Interview Experte zu Atomwaffen: „Wir brauchen Langstreckenraketen in Deutschland“ Von Karolina Meyer-Schilf | 27.01.2023, 00:59 Uhr

Über die nukleare Teilhabe will in Deutschland am liebsten niemand reden. Um sie weiter zu gewährleisten, hat die Bundeswehr als Nachfolge der Tornados F-35-Kampfjets bestellt. Aber reicht das aus? Und was wäre die Alternative?