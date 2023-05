Cannabis-Konsum Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Jugendliche NRW-Gesundheitsministerium gegen Cannabis-Modellvorhaben Von dpa | 24.05.2023, 04:52 Uhr

In der Debatte um die Legalisierung von Cannabis geht es auch um die Bestimmung von Modellregionen, in denen die kontrollierte Abgabe getestet werden soll. Aus NRW kommt Kritik an dem Vorhaben.