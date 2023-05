Menschen sehen auf einem Fernsehbildschirm in Seoul einen Bericht über einen mutmaßlichen Raketenstart durch Nordkorea am Vortag. Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea ist mit dem Versuch gescheitert, erstmals einen Erdbeobachtungssatelliten für militärische Zwecke ins All zu bringen.

