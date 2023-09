Jörg Prophet in Nordhausen AfD-Mann schafft es in Thüringen in Stichwahl zum Oberbürgermeister Von dpa | 10.09.2023, 20:35 Uhr Jörg Prophet von der AfD könnte Oberbürgermeister in Nordhausen in Thüringen werden. Foto: Silvio Dietzel/dpa up-down up-down

Sonneberg lässt grüßen: In Thüringen schafft es mit Jörg Prophet ein AfD-Kandidat in die Stichwahl um das Amt als Oberbürgermeister. Die Partei ist in dem Bundesland als erwiesen rechtsextrem eingestuft.