Dänemark hat seine Grenzkontrollen zu Deutschland gerade erst beendet. Wird bald auf der Seite von Schleswig-Holstein genauer kontrolliert? Foto: dpa up-down up-down Nach Asylgipfel in Berlin Mehr Flüchtlinge – Grenzkontrollen in Norddeutschland? Das sagen die Bundesländer Von Dirk Fisser | 15.05.2023, 07:00 Uhr

Seit Jahren wird an der Grenze zu Österreich der Verkehr kontrolliert. So soll illegale Migration eingedämmt werden. Sind solche Grenzkontrollen künftig auch in Norddeutschland an den Grenzen zu Polen, Dänemark und den Niederlanden möglich? Das sagen die Landesregierungen der norddeutschen Bundesländer.