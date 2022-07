Ein Transparent mit Totenkopf und der Aufschrift „Kein Fracking!“ steht an der Ortsgrenze von Dudensen bei Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen). Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine gibt es mittlerweile eine neue Fracking-Debatte, um unabhängig von russischem Gas zu werden. FOTO: Holger Hollemann/dpa up-down up-down Ausweg aus der Energiekrise? Niedersachsen: So viel Gas ließe sich durch Fracking fördern und | 03.07.2022, 12:00 Uhr Von Lars Laue Nina Kallmeier | 03.07.2022, 12:00 Uhr

In Deutschland und hier vor allem in Niedersachsen schlummern enorme Erdgas-Reserven im Untergrund. Sie sollen aber trotz drohenden Gas-Mangels in Folge des Ukraine-Krieges unberührt bleiben. Noch jedenfalls.