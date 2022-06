Coronavirus - Selbsttests an Schule FOTO: Sebastian Gollnow Nach Wegfall der Pflicht Niedersachsen: Land liefert immer weniger Corona-Tests an Schulen Von Lars Laue | 16.06.2022, 01:00 Uhr

Mit dem Wegfall der Testpflicht an den Schulen in Niedersachsen sinkt auch das Interesse an dem freiwilligen Testangebot. Das Land will aber bis zu den Sommerferien weiterhin kostenlose Tests zur Verfügung stellen.