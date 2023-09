Plätze für Asylbewerber dringend gesucht Flüchtlinge im Kurort: Wie Bürokratie ein geplantes Asylbewerberheim blockiert und | 24.09.2023, 11:59 Uhr Von Dirk Fisser Lars Laue | 24.09.2023, 11:59 Uhr Hier sollten längst Flüchtlinge wohnen: eine alte Kurklinik in Bad Sachsa, Niedersachsen. Aber die Lage im Kurort könnte zum Problem werden. Foto: Stefan Rampfel/dpa up-down up-down

Deutschland benötigt dringend Flüchtlingsunterkünfte. In Bad Sachsa steht ein altes Krankenhaus leer. Schon in der ersten Jahreshälfte sollten Asylbewerber einziehen, fehlen aber bis heute. Weil in dem Kurort möglicherweise gar keine Flüchtlinge untergebracht werden dürfen. Wie Deutschland sich selbst im Weg steht.