Werden Flüchtlinge noch menschenwürdig untergebracht? „Wir sind an der Grenze“

Herr Dierker, Deutschland verzeichnet derzeit mehr als 20.000 Asylanträge pro Monat. Das heißt: Mehr als 20.000 Menschen, die kurzfristig untergebracht werden müssen. Das ist der Job Ihrer Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen. Wie gut gelingt Ihnen das derzeit?

Das ist sehr herausfordernd. Ein paar Zahlen für Niedersachsen: Am Jahresanfang hatten wir pro Woche etwa 600 bis 700 Menschen, die untergebracht werden mussten. Das hat sich mittlerweile verdoppelt: 1300 Menschen pro Woche. Gerade in letzter Zeit verzeichnen wir einen sehr deutlichen Anstieg. Es ist schwer, solche Entwicklungen vorherzusehen. Valide Zahlen für eine konkrete Planung haben wir nicht. Wir verfügen derzeit über 10.000 Plätze. Fast alle sind belegt. Wir sind intensiv auf der Suche nach weiteren Unterkünften.

Klaus Dierker, Präsident der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Foto: picture alliance/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Können Sie die Menschen noch menschenwürdig unterbringen?

Da muss ich ganz ehrlich sein: Wir sind an der Grenze. Wir müssen Kompromisse machen. In unseren Notunterkünften ist die Unterbringung an den einfachsten Bedürfnissen ausgerichtet. Wir nutzen an den Standorten alle Möglichkeiten, die wir haben, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Büros, Lager und so weiter werden zu Schlafräumen umfunktioniert. Es werden auch wieder Zelte aufgebaut werden. Am Standort Osnabrück haben wir beispielsweise bereits ein winterfestes Zelt bestellt. In Braunschweig stehen bereits zwei dieser Zelte, die auch in der Nutzung sind.

Steht das System vor dem Kollaps?

Kurzfristig? Nein. Es gibt Erfahrungswerte. Das klingt vielleicht zynisch, aber es ist einfach so: Wir befinden uns derzeit in einer Hochphase. Im November und Dezember gehen die Zuzugszahlen meist zurück. Das hängt mit dem Wetter auf den Fluchtrouten wie dem Mittelmeer zusammen. Ab November werden uns auch die Jugendherbergen im Land wieder unterstützen. Das wird helfen. Insofern kann ich sagen: Ich kann die Herausforderungen bis Jahresende absehen. Was passiert, wenn die Flüchtlingszahlen nächstes Jahr weiter steigen? Das vermag ich nicht zu sagen.