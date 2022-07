Giorgia Meloni, Parteichefin von Fratelli d'Italia, spricht bei einer Veranstaltung von Fratelli d'Italia. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa FOTO: Cecilia Fabiano up-down up-down Regierung Neuwahl in Italien: Mitte-Rechts strebt an die Macht Von dpa | 22.07.2022, 07:59 Uhr

Italiens Regierungschef tritt zurück - und schon wieder stehen Wahlen in der drittgrößten EU-Volkswirtschaft an. Am rechten Rand laufen sich bereits die Krisenprofiteure warm.