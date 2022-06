Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, Foto: IMAGO/M. Popow Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bentele kritisierte: „Viele Menschen erlebten an Pfingsten komplett überfüllte Regionalzüge. Mobilitätsbeeinträchtigten Fahrgästen etwa mit Rollstuhl oder Rollator, aber auch Eltern mit Kinderwagen war es teilweise unmöglich, in den Zug zu kommen und dort einen Stell- oder Sitzplatz zu finden.“ Dabei hätten in der Bahn Rollstuhlfahrer und Fahrgäste mit Kinderwagen Vorrang, so die VdK-Präsidentin. Sie forderte: „Alle, die wollen, müssen das Ticket auch nutzen können. Das ist nur jetzt nicht der Fall.“ Die Bahn müsse deshalb nun sofort handeln.

Mit dem jeweiligen Aktionsfahrschein können Fahrgäste im Juni, Juli und August bundesweit den Nahverkehr nutzen. Allein die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben inzwischen 6,5 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. Erhältlich sind sie auch bei allen anderen Nahverkehrsanbietern.

Übervolle Züge gab es vor allem auf dem Weg zu Urlaubsregionen. Hinzu kamen Gedränge auf Bahnsteigen sowie Verspätungen. Räumungen oder Teilräumungen von Fahrzeugen blieben laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zufolge aber die Ausnahme.