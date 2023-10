Angriff der Hamas Neuer Raketenalarm in Tel Aviv und Jerusalem Von dpa | 09.10.2023, 11:58 Uhr | Update vor 14 Min. Raketenangriffe Foto: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa up-down up-down

Erneut müssen die Menschen in mehreren Städten Israels sich in Sicherheit bringen. Sowohl in Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten wurde Raketenalarm ausgelöst. Noch gibt es keine Angaben zu Verletzten.