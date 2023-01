Private Ladestationen für E-Autos und Wärmepumpen belasten zunehmend das Stromnetz. Archivfoto: dpa/Axel Heimken up-down up-down Schutz vor Stromausfällen Netzagenturchef Müller will Strom für E-Autos und Wärmepumpen drosseln und | 16.01.2023, 13:40 Uhr Von afp Mark Otten | 16.01.2023, 13:40 Uhr

Klaus Müller warnt vor einer Überlastung des Stromnetzes in Deutschland – durch die steigende Zahl privater Elektroauto-Ladestationen und strombetriebener Wärmepumpen. Die Behörde will die Energie in Zukunft rationieren.