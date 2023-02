Anschlag Foto: Ilia Yefimovich/dpa up-down up-down Konflikte Netanjahu kündigt größeren Einsatz gegen Attentäter an Von dpa | 12.02.2023, 12:25 Uhr

Ein tödlicher Anschlag nahe einer Busstation in Ostjerusalem heißt den Konflikt in dem Land weiter an. Israels Ministerpräsident will nun mit einem „breit angelegten Einsatz“ darauf reagieren.