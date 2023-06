Auf dem Alexis-Schumann-Platz geriet die Lage außer Kontrolle:. Böller und Steine flogen, die Polizei umstellte den Platz. Foto: IMAGO IMAGES/dts Nachrichtenagentur up-down up-down Steine auf Polizeiautos geworfen Nach Verbot von „Tag X“-Demo in Leipzig: Krawalle am Abend Von dpa | 03.06.2023, 10:00 Uhr | Update vor 8 Min.

In der Nacht zu Samstag gab es in Leipzig Krawalle der linksradikalen Szene. Trotz des Verbots einer großen Demonstration hat sich die Polizei für Samstag auf einen Großeinsatz eingestellt. Am frühen Abend attackieren Vermummte die Beamten.