Friedrich Merz hat seine Aussage zu „kleinen Paschas“ verteidigt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Nach Silvester-Krawallen „Was läuft in diesem Land eigentlich schief?“ – Merz verteidigt Pascha-Aussagen und | 13.01.2023, 10:40 Uhr Von Flora Hallmann dpa | 13.01.2023, 10:40 Uhr

In einer Talkshow beklagt Friedrich Merz mangelnden Respekt vor Lehrkräften in Migrantenfamilien, die Kinder seien „kleine Paschas“. Die Aussage stößt auf heftige Kritik, es gibt Rassismusvorwürfe. Merz hält weiter an seiner Meinung fest – und legt jetzt sogar nach.