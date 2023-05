Greenpeace-Aktivisten (rechts) demonstrierten Anfang Mai am niedersächsischen Landtag mit Transparenten mit der Aufschrift „No new gas“ („Kein neues Gas“), während Einsatzkräfte der Polizei (links) damit beginnen, diese zu entfernen. Nun erhält die Umweltschutzorganisation eine Rechnung vom Land für den entstandenen Schaden am Dach.

Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down