China reagierte auf Pelosis Besuch in Taiwan mit Militärmanövern. FOTO: AFP/HECTOR RETAMAL up-down up-down Nach Pelosi-Besuch Chinesische Militärmanöver in Taiwan: Raketenabschüsse möglich Von dpa | 03.08.2022, 17:20 Uhr | Update vor 16 Min.

Nach dem Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan setzt China weiter auf Drohgebärden. Einige Kampfjets drangen am Mittwoch in Taiwans Luftraum ein – nun hat China Manöver rund um den Inselstaat gestartet. Dabei könnten auch Raketen zum Einsatz kommen.