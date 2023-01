Aktivisten haben den Abbau von Braunkohle in Inden am Dienstagmorgen vorerst stillgelegt. Archivfoto: dpa/Roberto Pfeil up-down up-down Protestaktion „Ende Gelände“ Nach Lützerath-Räumung: Aktivisten besetzen RWE-Tagebau und Schienen zum Kraftwerk Von dpa | 17.01.2023, 08:56 Uhr | Update vor 19 Min.

Lützerath ist geräumt, doch aufgeben wollen die Klimaaktivisten offenbar nicht. Seit Dienstagmorgen protestieren sie an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen. Im Braunkohletagebau Inden musste der Betrieb eingestellt werden, in Neurath werden Schienen besetzt.