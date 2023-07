Demonstranten protestieren mit Kopien des Korans. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/NurPhoto up-down up-down Vorfälle in Dänemark und Schweden Nach Koran-Verunglimpfung: Proteste im Irak und Iran Von dpa | 22.07.2023, 13:32 Uhr | Update vor 53 Min.

In der Nähe der irakischen Botschaft in Dänemark wurde mutmaßlich ein Koran verbrannt. Jetzt kam es nahe der dänischen Botschaft im Irak zu Ausschreitungen. Zuvor hatten bereits Verunglimpfungen von Koran-Exemplaren in Schweden zu Protesten in islamisch geprägten Ländern geführt.