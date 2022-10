„Wir haben die Marder an Griechenland geliefert und da gibt es keine tägliche Meldung, wo die stehen. Wir fragen auch nicht nach“, sagte Olaf Scholz zur angekündigten Stationierung der deutschen Marder-Panzer. Foto: IMAGO IMAGES/Aristidis Vafeiadakis up-down up-down Scholz zu Besuch in Athen Drohungen von Erdogan: Griechenland will Grenze zur Türkei aufrüsten Von dpa | 27.10.2022, 09:44 Uhr | Update vor 42 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die deutsche Vermittlung in einem Territorialstreit zwischen Griechenland und der Türkei angeboten. Nun wurde allerdings bekannt, dass Athen deutsche Schützenpanzer an der Grenze zur Türkei stationieren will.