Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU in Berlin, beansprucht die Regierungsbildung klar für sich. SPD und Grüne könnten ihm aber einen Strich durch die Rechnung machen. Foto: dpa/Axel Heimken up-down up-down SPD gibt nicht auf Nach CDU-Wahlsieg in Berlin: Welche Koalition kommt nun zustande? Von dpa | 13.02.2023, 18:24 Uhr

Die CDU hat die Wiederholungswahl in Berlin klar gewonnen. Spitzenkandidat Kai Wegner (CDU) will sofort mit Sondierungsgesprächen beginnen. Die SPD macht deutlich, dass sie in der Regierung noch eine Rolle spielen will. Auch die Grünen haben eine klare Haltung.