Taliban Mord an Ex-Abgeordneter in Afghanistan gibt Rätsel auf Von dpa | 15.01.2023, 14:59 Uhr

Der Mord an einer früheren Parlamentarierin in Kabul ist ungeklärt. Derweil haben die in Afghanistan herrschenden Taliban einem neuen internationalen Appell zur Achtung von Frauenrechten eine Abfuhr erteilt.