Wolodymyr Selenskyj Foto: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Diplomatie Mögliche Selenskyj-Reise zu Generaldebatte nach New York Von dpa | 31.08.2022, 03:34 Uhr

Mehr als 150 Staats- und Regierungschefs werden in wenigen Wochen bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung erwartet. Zum Hauptdarsteller in New York könnte ein Besucher aus Kiew werden.