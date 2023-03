Hendrik Wüst (CDU, links), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, sind in verschiedenen Punkten nicht zufrieden mit der Arbeit der Ampelkoalition. Foto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down Ministerpräsidentenkonferenz Flüchtlinge, Energie, Infrastruktur: Worüber die Länderchefs heute beraten Von dpa | 16.03.2023, 12:43 Uhr

Ohne Bundeskanzler Scholz kommen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder heute in Berlin zusammen. Am Ende ihres Treffens dürfte ein langer Wunschzettel an den Bund stehen. Vor allem in einer Frage soll die Bundesregierung mehr Geld bereitstellen.