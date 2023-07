Bombenexplosion in Pakistan Foto: Uncredited/Rescue 1122 Head Quarters/AP up-down up-down Terror Mindestens 40 Tote nach Bombenexplosion in Pakistan Von dpa | 30.07.2023, 15:20 Uhr

In der von Terroranschlägen geplagten pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa reißt eine Bombe Dutzende Menschen in den Tod. Krankenhäuser sind in Alarmbereitschaft. Retter fürchten viele weitere Opfer.