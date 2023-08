Die Putschisten im zentralafrikanischen Gabun haben den Chef der Präsidentengarde Brice Clotaire Oligui Nguema als neuen Machthaber benannt. Nguema, der Medienberichten zufolge auch ein Cousin des abgesetzten Präsidenten Ali Bongo Ondimba ist, wird „Übergangspräsident“, wie der Sprecher des sogenannten Übergangsrats am Mittwochabend im Staatssender „Gabon 24“ verkündete.

Am Morgen hatte das Militär die Machtübernahme und Absetzung der seit Jahrzehnten autokratisch regierenden Bongo-Familie verkündet, nachdem Ali Bongo nach offiziellem Ergebnis einer Wahl vom Wochenende für eine dritte Amtszeit gewählt worden sein soll.

Korruptionsvorwürfe gegen Nguema-Familie

Nguema ist seit 2020 Kopf der Republikanischen Garde, einer Eliteeinheit der Armee, die für den Schutz des Staatsoberhauptes zuständig ist. Nach einem Bericht des Mediums „Jeune Afrique“ war seine Mutter mit Ali Bongos Vater Omar verwandt, der das kleine Land an der Atlantikküste von 1967 bis zu seinem Tod 2009 regierte. Wie die Familie Bongo, die als eine der reichsten Familien der Welt gilt, wurde auch Nguema mit Korruptionsvorwürfen in Verbindung gebracht. Er soll mehrere Immobilien in den USA besitzen. Gabuns rund 2,3 Millionen Einwohner leben trotz enormer Ölvorkommen in großer Armut.

Grafik: dpa

Vergangenen Samstag hatten in dem zentralafrikanischen Land an der Atlantikküste Wahlen stattgefunden. Ob diese unabhängig, frei und fair abliefen, war zweifelhaft. Während der Auszählung hatte die Regierung den Internetzugang gesperrt, eine Ausgangssperre verhängt und mehreren französischen Rundfunksendern die Ausstrahlung verboten. Die Wahl war zudem durch das Fehlen internationaler Beobachter geprägt.

Militär reißt Macht an sich – Stunden nach der Wahl

In der Nacht zum Mittwoch hatte die Wahlbehörde Bongo dann mit 64,27 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt. Sein größter Herausforderer, Albert Ondo Ossa, erhielt demnach 30,77 Prozent.

Nur Stunden später riss das Militär die Macht an sich. Die Wahlergebnisse seien gefälscht, sagte eine Gruppe von Offizieren am Mittwochmorgen im Staatsfernsehen der ehemaligen französischen Kolonie. Staatliche Institutionen seien ab sofort aufgelöst, die Wahlergebnisse annulliert und die Grenzen geschlossen, hieß es weiter von der Gruppe, die sich Ausschuss für Übergang und Wiederherstellung von Institutionen (CTRI) nennt. Man habe beschlossen, dem „derzeitigen Regime ein Ende zu setzen“, sagte einer der Offiziere.

Das Militär erklärt, dass es die Macht übernommen habe. Foto: Uncredited/GABON 24/AP/dpa

Bongo wurde von den Putschisten unter Hausarrest gestellt. Dem 64-jährigen werde Hochverrat vorgeworfen, teilte der CTRI mit. Weitere Regierungsmitglieder sowie Bongos Sohn, Nouredine Bongo, seien festgenommen.

Bongo-Familie unter Korruptionsverdacht

Der mehr als 50 Jahren autokratisch regierenden Bongo-Familie wird seit langem Korruption vorgeworfen. Sie gilt Berichten zufolge als eine der reichsten Familien der Welt, besitzt eine private Flugzeugflotte, etliche Luxusautos und soll gemäß der Nichtregierungsorganisation Transparency International Dutzende Residenzen in Frankreich im Wert von vielen Millionen Euro besitzen.

Nun hätte die dritte Amtszeit Bongos begonnen. Er hatte das Präsidentenamt 2009 von seinem Vater Omar Bongo übernommen, der von 1967 bis zu seinem Tod regiert hatte. Eine erste Wiederwahl 2016 hatte Bongo nur mit einem Vorsprung von gut 5000 Stimmen gewonnen. Ihm wurde auch damals Manipulation vorgeworfen. In der Folge kam es zu schweren Ausschreitungen.

Ali Bongo Ondimba. Foto: Isabel Infantes/PA Wire/dpa

„Wenn Wahlen an Glaubwürdigkeit verlieren und Menschen machtlos gemacht werden, sind Militärputsche an der Tagesordnung und wir alle leiden unter zunehmender Gewalt und Unsicherheit“, warnte der südafrikanische Politiker Mmusi Maimane auf der Plattform X, früher Twitter.

Erst vor knapp einem Monat hatte die Präsidentengarde im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Zuvor hatte in der Sahelzone auch in Mali und Burkina Faso das Militär die Macht übernommen.

Inspiration von anderen Putschen in Afrika

Der Staatsstreich in Gabun sei zweifelsohne von den Putschen in den Sahelländern inspiriert, sagte Seidik Abba, Leiter des Internationalen Zentrums für Reflextion und Studien zur Sahelzone, dem französischen Radiosender FranceInfo. Abba bezeichnete den Putsch als „neuen Rückschlag für Frankreich und seinen Einfluss in Afrika“, nicht nur politisch, sondern aufgrund der Ölexporte des Opec-Mitgliedsstaats Gabun auch wirtschaftlich. Bongo gilt als enger Verbündeter Frankreichs.

Nach Einschätzung von Abba ist der Putsch von der Bevölkerung jedoch erwünscht. Es werde nicht viele Gabuner geben, die das unpopuläre Regime verteidigen würden.

Bevölkerung feiert nach Staatsstreich

Nach der Verkündung des Putsches strömten in der Hauptstadt Libreville und der westlichen Stadt Port Gentile Augenzeugenberichten zufolge Tausende Einwohner auf die Straßen, um das Ende Bongos zu feiern. Mit Soldaten beladene Armeefahrzeuge wurden bejubelt. Einwohner schwenkten gabunische Flaggen als Zeichen, der „Befreiung“ ihres Landes.

Die Bevölkerung Gabuns, ein 2,3 Millionen-Einwohner-Land, lebt trotz Öl-Reichtums in tiefer Armut. Um den Reichtum Bongos gab es immer wieder Skandale. Nach Angaben von Transparency International gehört Gabun zu den korruptesten Ländern der Welt. 2008 verklagte die Gruppe Bongo aufgrund von Veruntreuung staatlicher Öleinnahmen durch Privatkonten in Frankreich. Die Ermittlungen endeten jedoch ohne Ergebnis.

Ali Bongo Ondimba bei einer Wahlkampfveranstaltung Foto: IMAGO IMAGES/Afrikimages

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte sich am Rande eines EU-Verteidigungsministertreffens im spanischen Toledo besorgt über die Berichte aus Gabun. Wenn sich die Informationen bestätigen sollten, handele es sich um einen weiteren Militärputsch, der die Instabilität in der Region noch einmal erhöhen werde, sagte er.